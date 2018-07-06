Экс-премьер Пакистана приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию

Антикоррупционный суд Исламабада в пятницу, 6 июля, приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа к 10 годам лишения свободы и 8 млн фунтов штрафа (около 10 млн долларов).

Шариф признан виновным в коррупции по делу о покупке элитной недвижимости в Лондоне. Его дочь Марьям Шариф приговорена к 7 годам тюрьмы и 2 млн фунтов штрафа (около 2,6 млн долларов). Лондонская недвижимость семьи будет конфискована, постановил суд.

Наваз и Марьям Шариф сейчас находятся в Лондоне, где проходит лечение от рака жена эс-премьера Пакистана Кульсум.

Наваз Шариф занимал пост премьер-министра Пакистана в 1990-1993 годах и 1997-1999 годах, в третий раз он стал премьером в 2013 году. В результате публикации "панамских досье" стало известно, что Шариф и его семья переводили деньги из Пакистана в Катар, а затем предположительно приобретали на эти средства недвижимость в Лондоне через панамские офшоры. В 2017 году Верховный суд признал, что политик не соответствует занимаемой должности, после чего отстранил его от власти.