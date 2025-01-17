Последнее обновление: 17.01.2025 16:08

Около 1,3 тысячи машин ожидают въезда в Польшу из Беларуси

Около 1300 машин ожидают въезда в Польшу из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"По состоянию на 10:00 перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 1290 легковушек. Несмотря на существенное скопление легкового транспорта, с понедельника контрольные службы Польши приняли на свою территорию только 39% легковых авто", - говорится в сообщении.

С понедельника очередь грузовиков в Литву выросла на 240 авто. Меньше всего фур за неделю проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 16% от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 42% большегрузов.

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