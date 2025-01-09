В Беларуси утвержден перечень градостроительных проектов на 2025 год

Постановлением Совета министров № 10 от 8 января 2025 г. утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2025 году.

В перечень включены следующие проекты:

Брестская область – генеральный план Бреста, внесение изменений в генеральный план Барановичей, схема комплексной территориальной организации Ивановского района, внесение изменений в схемы комплексной территориальной организации Брестского и Березовского районов;

Витебская область – схемы комплексной территориальной организации Чашникского и Ушачского районов, внесение изменений в схемы комплексной территориальной организации Витебского, Оршанского, Полоцкого районов;

Гомельская область – схемы комплексной территориальной организации Калинковичского и Рогачевского районов, внесение изменений в схемы комплексной территориальной организации Гомельского, Жлобинского, Добрушского, Речицкого районов;

Гродненская область – схема комплексной территориальной организации Ивьевского районов, внесение изменений в схемы комплексной территориальной организации Гродненского и Островецкого районов, корректировка генерального плана Гродно и детального плана исторического центра Гродно с проектом регенерации исторической застройки;

Минская область – градостроительный проект специального планирования «Генеральный план курортной зоны Нарочанского региона», схемы комплексной территориальной организации Березинского и Стародорожского районов, внесение изменений в схемы комплексной территориальной организации Смолевичского, Борисовского, Воложинского, Любанского, Узденского, Дзержинского, Логойского, Минского районов;

Могилевская область – детальный план исторического центра Могилева с проектом регенерации исторической застройки, схемы комплексной территориальной организации Осиповичского и Чаусского районов, внесение изменений в генеральный план Бобруйска, а также в схему комплексной территориальной организации Могилевского района.