В Беларуси определились со статистическими индексами стоимости строительно-монтажных работ за январь

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 30 от 3 марта 2025 года определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за январь.

В частности, определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний по стране - 101.6461); строительных материалов, изделий и конструкций (средний по стране - 100.5705). Они рассчитаны за январь 2025 года к декабрю 2024 года.

Кроме того, установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за январь 2025 года к январю 2024 года. Средний индекс по стране составил 115.2455.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.