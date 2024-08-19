ХАМАС отклонил предложения о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем

Палестинская ХАМАС отклонила последнее предложение о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем, обсуждавшееся в Дохе, столице Катара. Об этом сообщает The Times of Israel.

ХАМАС заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху "выдвигает новые условия и требования", чтобы подорвать переговоры и продлить конфликт в Газе.

"Мы полностью возлагаем на Нетаньяху ответственность за срыв усилий посредников и препятствование достижению соглашения", - говорится в заявлении ХАМАС.

Израильский телеканал Kan ранее сообщал, что Нетаньяху заявил своим министрам о низких шансах на достижение соглашения с ХАМАС.