Тысячи грузин встретили Новый год на митинге в Тбилиси

В столице Грузии в ночь на 1 января 2025 года десятки тысяч проевропейских протестующих вышли на митинг у здания парламента. Об этом сообщают NewsGeorgia.

Таким образом, протесты продолжаются уже 34-й день.

Один из главных и центральных проспектов Тбилиси – проспект Руставели – был заполнен демонстрантами, которые требовали новых парламентских выборов.

Они также требовали освобождения всех активистов и протестующих, задержанных во время продолжающихся протестов.

Отдельный марш был организован возле тюрьмы Глдани, где сейчас содержатся десятки задержанных во время протестов.

В то же время отмечается, что этот протест отличался от других – протестующие начали совместный акт демонстрации и празднования.

Было организовано традиционное грузинское застолье, известное под названием "Супра", во время которого протестующие делились едой и напитками, как символ единства и сплоченности.

Митингующие заявляли, что протест в этот день – не просто проявление неповиновения, а празднование их единства. Они также пообещали, что, поскольку календарь переходит на 2025 год, будут продолжать протест, пока все их требования не будут выполнены.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала фото совместного празднования и заявила, что "самоорганизация достигла новых высот".

"Грузия протестует 34-ю ночь, которая была полна радости, солидарности и надежды для более 200 тысяч протестующих, которые вместе праздновали (в грузинском стиле за километровым столом) 2025 год как год новых выборов", – добавила она.

Как известно, в Грузии с конца октября продолжается политический кризис после парламентских выборов, результаты которых оппозиционные силы не признали, а также из-за инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

А 31 декабря министры иностранных дел стран Веймарского треугольника – Германии, Польши и Франции – в совместном заявлении в очередной раз осудили действия грузинских властей и призвали их к диалогу с оппозицией и гражданским обществом.