Власти Грузии запретят протестующим закрывать лица

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" планирует запретить демонстрантам закрывать лица, в частности, носить маски на акциях протеста. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе сообщил, что будет принят соответствующий закон, поскольку, по его словам, это необходимо для предотвращения насилия во время митингов, сообщает SOVA.

"Такие законы действуют во многих странах-членах ЕС, и важно принять такие законы для предотвращения насилия. Мы технически организуем все так, чтобы соответствующий закон был принят до конца следующей недели. И чтобы этот закон полностью был задействован до конца месяца", – заявил премьер.

Кобахидзе также осудил нападение на съемочную группу оппозиционного телеканала "Пирвели", на которую набросились люди в масках.

"Сложно в этой ситуации реагировать – все ходят в масках, "кому не лень", если выразиться на жаргоне. И происходит такое насилие. Много людей в масках, и МВД сложно реагировать на эти факты: не разобрать уже, кто является митингующим, а кто – нет", – заявил глава правительства Грузии.