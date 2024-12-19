Беларусь с марта 2025 года вводит электронные визы

Постановлением Совмина № 953 от 16 декабря 2024 года внесены изменения в Визовые правила Республики Беларусь, которые предусматривают введение электронных виз для иностранцев.

Согласно документу, под электронной визой понимается хранящаяся в автоматизированной системе «Консул» запись о разрешенном иностранцу въезде в Беларусь.

Выдавать их будут через Единый портал электронных услуг (ЕПЭУ) общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС). Для ее получения необходимо направить через ЕПЭУ ОАИС электронную анкету и электронное подтверждение об оплате услуги.

На рассмотрение заявки отводится семь дней. Причем выдача электронных виз в срочном порядке осуществляться не будет.

На получение белорусской электронной визы могут претендовать граждане 67 государств, в том числе всех 27 стран ЕС, а также Великобритании, Швейцарии, Норвегии, США, Канады, Австралии, Японии, Южной Кореи и других.

Такие визы будут однократными, индивидуальными и будут выдаваться на срок не более 30 суток без внесения в них информации о совместно следующих лицах.

В зависимости от цели поездки предусмотрены следующие категории электронных виз: деловая поездка; участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках; частные дела; туризм.

Визовая анкета заполняется иностранцем с использованием технических средств либо разборчиво от руки на белорусском, или русском, или английском, или на усмотрение консульского должностного лица ином языке, используемом в стране пребывания.

При въезде в Беларусь и во время пребывания в синеокой иностранец обязан по требованию "компетентных органов" предъявлять экземпляр электронной визы в электронном виде или на бумажном носителе.

Положения, касающиеся электронных виз, вступят в силу через три месяца, другие — после опубликования.

Напомним, что безвизовый въезд для граждан европейских стран продлен до конца 2025 года.