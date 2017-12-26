Последнее обновление: 26.12.2017 17:02

Срок безвиза для отдельных районов Брестской и Гродненской областей продлили до 10 дней

Срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей продлевается до 10 дней. Соответствующий указ №462 Лукашенко подписал 26 декабря.

В частности, на территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Беларусь иностранных граждан за счет пунктов пропуска, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Также устанавливается срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток; расширяются территории для временного пребывания иностранных туристов.

Так, для иностранных туристов парка «Августовский канал» будет разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей Национального парка «Беловежская пуща» – на территории туристско-рекреационной зоны «Брест» (Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области). При этом для посещения Августовского канала или туристско-рекреационной зоны «Брест» иностранным гражданам следует иметь при себе действительный документ для выезда за границу и документ, предоставляющий право на индивидуальное или групповое посещение соответствующей территории. Предлагаемый порядок распространяется на граждан из 77 стран.

"Документ принят для повышения эффективности использования объектов туристической инфраструктуры Брестской и Гродненской областей и дальнейшего развития трансграничного сотрудничества. Указ вступает в силу с 1 января 2018 года. По прогнозам, его реализация позволит увеличить туристический поток и экспорт туристических услуг на 30%", - говорится в комментарии к указу.

В настоящее время в соответствии с указами №115 от 9 марта 2015 года и №318 от 23 августа 2016 года установлен безвизовый порядок въезда и временного пребывания на срок до трех суток на территории Беловежской пущи и на срок до пяти суток – на территории Августовского канала и прилегающих к нему территориях.

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