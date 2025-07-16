Саудовская Аравия откроет рынок недвижимости для иностранцев

Иностранцам значительно упростят процесс получения собственности на недвижимость, она будет разрешена в определенных географических зонах, при этом особые условия будут применяться к собственности в священных городах Мекке и Медине. Об этом сообщает газета Arab News.

Кабинет министров Саудовской Аравии недавно утвердил обновленную систему, которая позволит несаудовцам владеть недвижимостью в Королевстве, начиная с января 2026 года.

Значительно упрощенный процесс получения собственности будет доступен, в частности, в крупных городах Эр-Рияде и Джидде.

Сейчас в Саудовской Аравии действуют значительные ограничения на покупку недвижимости. В частности, право собственности иностранцев ограничено географически, также, чтобы купить недвижимость нужно было специальное разрешение от правительства страны.

В стране сообщили, что реформа направлена на стимулирование роста сектора недвижимости и поощрение прямых иностранных инвестиций.

В то же время на собственность будут введены ограничения. Недвижимость будет разрешено покупать только в отдельных регионах страны.

Генеральное управление по недвижимости Саудовской Аравии определит, какие географические районы открыты для иностранной собственности. Указания по внедрению будут опубликованы в течение 180 дней после опубликования закона, а полная активация системы запланирована на январь 2026 года.

Правила покупки будут определять процедуры приобретения для иностранных граждан, требования по выполнению и детальные процессы подачи заявок, учитывающие как экономические, так и социальные последствия для всех секторов.