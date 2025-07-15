В Украине легализовали множественное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении в стране института множественного гражданства. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно информации, при определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.

Принятый закон предусматривает, что множественность гражданства (подданства) допускается в четко определенных случаях.

Например, если украинский ребенок одновременно приобретает его по праву рождения или получает вследствие усыновления его иностранцами.

Также речь идет об автоматическом приобретении гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем.

Множественное гражданство разрешается, если украинец, достигший совершеннолетия, автоматически получил гражданство другой страны или получил его в упрощенном порядке.

Кроме того, на множественное гражданство имеют право украинцы, получившие паспорта государств, включенных в специальный список. Граждане этих государств, в свою очередь, смогут получать гражданство Украины в упрощенном порядке. Но такого права не имеют граждане, имеющие паспорт России.

Его также будут лишены граждане государств, которые не признают территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, голосовали против Резолюции Генассамблеи ООН «О территориальной целостности Украины» от 27 марта 2014 года № 68/262.

Новый закон предусматривает упрощенную процедуру получения гражданства для иностранцев, которые проходят военную службу в Украине, а также предоставления прав на украинское гражданство для лиц, которых преследуют в их странах по политическим мотивам.