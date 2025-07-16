Американские ученые смогли превратить пищевые отходы в биоразлагаемый пластик

Ученые из Университета Бингемтона в США под руководством Тяньчжэна Лю разработали метод получения биоразлагаемого полимера на основе остатков еды. Результаты работы опубликованы в журнале Bioresource Technology.

Вместо того чтобы использовать дорогие очищенные сахара и стерильные культуры бактерий, как это делают при обычном производстве биопластика, ученые решили задействовать обычные пищевые отходы. Они ферментировали их до молочной кислоты, а затем добавили сульфат аммония как источник азота. Полученную питательную среду "скармливали" бактерии Cupriavidus necator, которая вырабатывает полимер PHA (полигидроксиалканоат) — вещество, которое она использует для хранения энергии. До 90% полученного PHA можно собрать и использовать для производства упаковки и других изделий.

Исследователи также проверили, насколько устойчив процесс: оказалось, пищевые отходы можно хранить неделю, не опасаясь ухудшения качества, а состав смеси может варьироваться — важно лишь соблюдать пропорции. То есть технология вполне подходит для масштабного применения. Оставшийся после ферментации твердый остаток команда планирует использовать как органическое удобрение.

"Сегодня пищевые отходы из столовых кампуса отправляются на корм скоту. Но мы подумали: а что, если из них можно делать пластик? Это направление почти не изучено, и мы решили восполнить этот пробел", -рассказал профессор Ша Цзин.

Следующий шаг — масштабирование технологии и поиск промышленного партнера. Если эксперимент удастся повторить в реальных условиях, технология может стать мощным оружием в борьбе с пластиком и отходами.