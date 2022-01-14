БелЖД предупреждает об опоздании поездов из-за погодных условий

Белорусская железная дорога предупредила пассажиров о возможных отклонениях от графика следования поездов.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (усиление ветра с порывами до 25–27 м/с) 14 января 2022 года на отдельных участках Белорусской железной дороги пассажирские поезда следуют с отклонением от графика движения от 20 минут и до более 1 часа», - говорится в сообщении.

«Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать данное обстоятельство при планировании своих поездок», - также сказано в сообщении.