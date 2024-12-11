Последнее обновление: 11.12.2024 16:05

Финские пилоты продолжают бастовать

Ассоциация пилотов Финляндии (SLL) отклонила предложение государственного посредника в трудовом споре с Finnair, а затем – продолжает забастовку. Об этом сообщил вещатель Yle со ссылкой на заявление SLL.

Как отмечает вещатель, забастовка пилотов продолжится в пятницу, 13 декабря, а отмена рейсов начнется уже в четверг, 12 декабря.

В понедельник, 9 декабря, пилоты уже бастовали, из-за чего Finnair отменил около 300 рейсов.

Кроме того, с 12 декабря введен запрет на дежурство, что может привести к отмене отдельных рейсов.

Переговоры по новому коллективному соглашению продолжаются с августа. Пилоты требуют повышения заработной платы и улучшения системы дополнительного пенсионного обеспечения.

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