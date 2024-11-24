В Финляндии в декабре из-за забастовки пилотов отменят 300 рейсов

Пилоты финской авиакомпании Finnair анонсировали два дня забастовки в декабре, что приведет к отмене около 300 авиарейсов. Об этом сообщает AFP.

Профсоюз пилотов около трех месяцев вел переговоры по изменению условий коллективного договора и решил прибегнуть к забастовке из-за того, что они "зашли в тупик".

Забастовку планируют на 9 и 13 декабря. Из-за нее отменят около 300 рейсов, что повлияет на билеты 33 тысяч пассажиров.

В Finnair выразили сожаление по поводу решения пилотов бастовать, отметив, что это может испортить предрождественские планы тысячам людей.

В авиакомпании предупредили, что забастовка может повлиять не только на рейсы в дни забастовки, но и некоторые рейсы в предыдущие и последующие после забастовки дни.

На уъодящей неделе в Европе состоялся целый ряд забастовок. В Греции прошла общенациональная забастовка работников многих сфер. В Италии бастовали медики, в Чехии – сотрудники силовых структур.