В Минтруда Беларуси рассказали о вступающих в силу с 1 января новациях для людей с инвалидностью

В Минтруда и соцзащиты Беларуси рассказали о вступающих в силу с 1 января 2025 года новациях для людей с инвалидностью.

Согласно информации, норма, которая была внесена в закон по запросам родителей детей-инвалидов, предусматривает выплату пособия на детей старше 3 лет в семье при достижении ребенком-инвалидом 18 лет.

Сегодня такое пособие выплачивается только до совершеннолетия ребенка-инвалида, если в семье есть другие дети. Однако, если ребенку будет установлена первая группа инвалидности, и за ним будет продолжен уход, то семья продолжит получать пособия на других несовершеннолетних детей.

Ряд изменений ожидается в вопросе пенсионного обеспечения.

Будет предоставлено право на досрочную пенсию по возрасту отцам детей-инвалидов.

Если отец воспитывает ребенка без участия матери, он будет иметь право на досрочный выход на пенсию на 5 лет ранее общеустановленного пенсионного возраста.

Вторая норма пенсионного обеспечения заключается в том, что детям-инвалидам в случае потери кормильца устанавливается дополнительное повышение пенсии. То есть фактически ребенок будет получать две пенсии: пенсию по инвалидности и пенсию по потере кормильца. Сегодня по законодательству это право выбора одного из видов пенсии.

Расширены также возможности использования семейного капитала.

Теперь его можно будет направить на приобретение ассистивных устройств для людей с нарушениями слуха.