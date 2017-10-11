В Беларуси введут отцовский отпуск при рождении ребенка. Соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

"Считаю, что это будет хорошее подспорье для мамы и облегчение для нее семейной нагрузки после рождения малыша", - сказал замминистра.

Предусматривается также развитие гибких форм занятости, в том числе дистанционной работы, и другие нормы для людей с детьми.

"Возможностью дистанционной работы воспользуются многие мамы, воспитывающие малолетних детей", - считает Александр Румак.

"Мы поступательно двигаемся вперед в сфере улучшения условий для жизни семей с детьми. Работа по совершенствованию господдержки семей с детьми - это постоянный процесс. Только в 2017 году был принят ряд значимых документов", - отметил заместитель министра.