Huawei запускает в продажу первый флагманский смартфон на полностью китайской ОС

Китайская Huawei во вторник начнет продажи смартфонов Mate 70 на операционной системе HarmonyOS Next, пишет Financial Times.

Это первый флагманский смартфон компании на полностью китайской ОС.

В 2019 году из-за американских санкций Huawei лишилась доступа к мобильным сервисам Google и выпустила HarmonyOS на основе открытого исходного кода Android, чтобы пользователи ее устройств могли запускать Android-приложения.

HarmonyOS Next называют "нативной Harmony". Она не поддерживает приложения, разработанные для HarmonyOS.

По данным Huawei, для новой ОС уже есть 15 тыс. приложений и сервисов, включая мессенджер WeChat от Tencent, маркетплейс Taobao от Alibaba и сервис доставки еды Meituan.

В прошлом году Huawei представила смартфоны Mate 60 с процессором собственной разработки и поддержкой 5G.