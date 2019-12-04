Последнее обновление: 04.12.2019 12:34

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

Категории: Китай Huawei

Компания Huawei начала производство мобильных устройств, в которых больше нет ни одного компонента, произведенного в США.

Об этом пишет КоммерсантЪ со ссылкой на отчет UBS и Fomalhaut Techno Solutions.

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.

В частности, полностью заменить детали удалось в базовых станциях 5G и в смартфоне Mate 30 Pro. Единственным американским продуктом в смартфоне осталась Android OS от Google, но и ее Huawei может заменить на собственную HarmonyOS.

Китайская телекоммуникационная корпорация находится под санкциями США с мая 2019 года. Американский Минюст считает, что Huawei и китайская ZTE представляют угрозу безопасности США.

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