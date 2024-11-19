Годовая инфляция в еврозоне в октябре составила 2%, в ЕС - 2,3%

Потребительские цены в еврозоне в октябре 2024 года увеличились на 2% в годовом выражении. Об этом говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с сентябрьскими 1,7%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 2,7% в годовом выражении после такого же повышения месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 2,9% после роста на 2,4% в сентябре. Цены на энергоносители замедлили снижение до 4,6% после снижения на 6,1% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 4%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в октябре составил 2,3% после повышения на 2,1% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС выросли на 0,4%.

Самая низкая инфляция была отмечена в Словении (0,0%), Литве и Ирландии (0,1%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Румынии (5%), Бельгии и Эстонии (4,5%).

В Германии годовая инфляция ускорилась до 2,4% с 1,8% в сентябре, во Франции - до 1,6% с 1,4% месяцем ранее, в Италии - до 1% с 0,7% в сентябре, в Испании - до 1,8% после 1,7% месяцем ранее.