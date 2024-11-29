Инфляция в еврозоне в ноябре составила 2,3%

Потребительские цены в еврозоне в ноябре 2024 года увеличились на 2,3% в годовом выражении. Об этом сообщил Eurostat , представив предварительную оценку.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены снизились на 0,3%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в ноябре повысились на 2,7% в годовом выражении после такого же роста октябре.

Цены энергоносителей замедлили снижение до 1,9% с 4,6% в октябре. Цены на промышленные товары выросли на 0,7% после повышения на 0,5% месяцем ранее.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 2,8% после повышения на 2,9% в октябре. Услуги подорожали на 3,9%.

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Бельгии (5%), Хорватии (4%), Эстонии и Нидерландах (3.8%). Самый низкий рост цен наблюдался в Ирландии (0,5%), Литве и Люксембурге (1,1%).

Окончательные данные о июньской инфляции будут обнародованы 18 декабря.