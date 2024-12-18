Годовая инфляция в еврозоне в ноябре составила 2,2%, в ЕС - 2,5%

Потребительские цены в еврозоне в ноябре 2024 года увеличились на 2,2% в годовом выражении. Об этом говорится в окончательном отчете Eurostat.

По сравнению с октябрем цены снизились на 0,3%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 2,7% в годовом выражении после такого же повышения месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 2,7% после роста на 2,9% в октябре. Цены на энергоносители замедлили снижение до 2% после падения на 4,6% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 3,9%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в ноябре составил 2,5% после повышения на 2,3% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС понизились на 0,2%.

Самая низкая инфляция была отмечена в Ирландии (0,5%), Литве и Люксембурге (1,1%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Румынии (5,4%), Бельгии (4,8%) и Хорватии (4,0%).

В Германии годовая инфляция сохранилась на уровне 2,4%, во Франции ускорилась до 1,7% с 1,6% месяцем ранее, в Италии - до 1,5% с 1% в октябре, в Испании - до 1,7% после 1,6% месяцем ранее.