Последнее обновление: 04.12.2024 18:00

В октябре цены производителей в еврозоне и ЕС подросли на 0,4%

В октябре 2024 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,4% по отношению к предыдущему месяцу, когда их снижение составляло 0,6%. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

По сравнению с октябрем прошлого года цены упали на 3,2%.

В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце также выросли на 0,4% после сокращения на 0,6% в сентябре. В годовом выражении цены понизились на 3,0%.

Наибольший рост цен производителей промышленной продукции за месяц был зафиксирован в Эстонии и Италии (1,0%), Франции (0,9%) и Швеции (0,8%). Самое заметное снижение наблюдалось в Болгарии (-2,9%), Словакии (-2,0%) и Румынии (-1,5%).

В годовом выражении наибольшее падение было в Словакии (-20,4%), Люксембурге (-6,4%) и Франции (-5,7%). Наибольший рост зафиксирован в Чехии (0,8%), на Мальте (0,7%) и в Швеции (0,4%).

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