В Германии рабочие автоотрасли требуют повышения зарплаты

Тысячи немецких рабочих начали во вторник, 29 октября, общенациональные забастовки с требованием повышения заработной платы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отметили журналисты, забастовки профсоюзных работников почти 4-миллионной электротехнической и металлургической промышленности поразили такие компании, как Porsche, BMW и Mercedes.

На этой неделе стало известно, что автомобильный гигант Volkswagen может объявить о закрытии трех заводов на родине впервые за свою 87-летнюю историю, а также о массовых увольнениях и 10% сокращении заработной платы для работников, которые сохранят работу.

Забастовки организовал мощный профсоюз IG Metall, который также устроил забастовку во время ночной смены на заводе Volkswagen в городе Оснабрюк, где рабочие опасаются закрытия предприятия.

Как отметило агентство, IG Metall требует повышения заработной платы на 7% по сравнению с 3,6% повышением за 27 месяцев, предложенным ассоциациями работодателей. Компании заявляют, что требования нереалистичны.

Около 500 работников вышли на улицу во время ночной смены, а затем около 4 тысяч работников объявили забастовку во время утренней смены, чтобы присоединиться к демонстрации.