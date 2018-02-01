В Германии бастуют рабочие Volkswagen и Ford

Немецкий профсоюз IG Metall вывел в четверг работников различных компаний, включая сотрудников Volkswagen и Ford, на второй день предупредительных забастовок.

«IG Metall парализовал многочисленные компании 24-часовыми забастовками, работодатели жалуются на убытки», - говорится в сообщении Spiegel.

Акции проходят в различных городах страны, на них вышли как рабочие Ford в Кельне и поставщики автомобильной техники в Баварии и Баден-Вюртемберге, так и работники компании Bosch с заводов по всей Федеративной Республике.

Самый большой профсоюз промышленности в стране, IG Metall, объединяющий 2,4 млн человек, начиная со вторника и до субботнего утра намерен остановить работу на 275 предприятиях, надеясь, что до полумиллиона рабочих прекратят работу.

Работодатели уже ответили, подав в суд на профсоюз за ущерб. Они утверждают, что весь трудовой спор является незаконным, поскольку требование о субсидировании заработной платы для определенных групп работников является незаконным. По оценкам, забастовки могут обойтись компаниям в общей сложности в 62 млн евро в день.

Профсоюз IG Metall требует 8%-го повышения зарплаты за 27 месяцев для 3,9 млн инженеров и работников металлургии. Союз также выдвинул требование о сокращении еженедельных рабочих часов с 35 до 28 для ухода за детьми, пожилыми или больными родственниками. Работодатели предложили увеличение заработной платы на 6,8%, но отклонили требование о сокращении рабочего времени.

Последней действительно большой победой профсоюза, завоеванной благодаря подобным предупредительным забастовкам более 30 лет назад, в 1994 году, стало введение в 35-часовой рабочей недели, до этого была 40-часовая.