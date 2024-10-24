Рабочие Boeing отклонили последнее соглашение компании

Рабочие Boeing проголосовали за отклонение последнего предложения компании для прекращения забастовки, что ударило по антикризисному плану генерального директора Келли Ортберга. Об этом пишет Reuters.

Против соглашения, предполагавшего повышение заработной платы на 35% в течение четырех лет, проголосовали 64% рабочих.

"Это плохая новость для всех – для Boeing, работников, поставщиков, клиентов и даже национальной экономики", – отметил авиационный консультант Скотт Гамильтон.

После голосования лидеры профсоюза заявили, что готовы немедленно возобновить переговоры с Boeing по первому новому контракту с 2014 года.

Профсоюз добивается повышения заработной платы на 40% и возврата пенсионного обеспечения с определенными выплатами.

"Я хочу вернуться за стол переговоров. Boeing также должен сесть за стол переговоров. Надеюсь, мы сможем провести плодотворные дискуссии с компанией и господином Ортбергом, чтобы попытаться решить эту проблему", – заявил ведущий переговорщик профсоюза Джон Холден.

Отклонение предложения рабочими стало вторым после того, как в прошлом месяце они не согласились с предложением о повышении заработной платы на 25% в течение четырех лет, что привело к забастовке.

"На этот раз мы получим то, что хотим", – сказал сотрудник компании Донован Эванс.