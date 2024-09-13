Рабочие Boeing объявили забастовку, не согласившись с повышением зарплаты на 25%

Работники завода Boeing на Западном побережье США объявили забастовку после того, как 96% работников профсоюза проголосовали за это. Об этом сообщает Reuters.

Забастовку объявили всего через несколько недель после того, как в августе был назначен новый генеральный директор Келли Ортберг. Его выбрали для восстановления доверия, особенно после того, как в январе во время полета у самолета 737 MAX почти новой модели оторвалась панель дверей.

Члены Международной ассоциации машинистов и аэрокосмических рабочих (IAM) проголосовали 96% за забастовку и 94,6% против соглашения с Boeing.

Соглашение между авиапроизводителем и профсоюзом включало общее повышение заработной платы на 25%, бонус за подписание контракта в размере $3000 и обязательство построить следующий коммерческий самолет Boeing в районе Сиэтла.

Хотя руководство IAM в прошлое воскресенье рекомендовало своим членам принять соглашение, многие работники были возмущены, настаивая на изначально требуемом повышении заработной платы на 40% и критикуя потерю ежегодного бонуса.

"Это вопрос уважения, решения прошлого и борьбы за наше будущее", - сказал Джон Голден, возглавлявший переговоры от IAM, крупнейшего профсоюза Boeing, после объявления результатов голосования.

"Мы бастуем в полночь", - добавил он.