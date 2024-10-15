Правительство Украины разрешило перерабатывать взрывоопасные предметы с помощью мобильных комплексов непосредственно на местах разминирования. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, это решение позволит получать ценные продукты переработки для нужд сил обороны.

Согласно приблизительным подсчетам, до 20% боеприпасов в зоне боевых действий не срабатывают – и потому чиновники разработали механизм, который поможет утилизировать опасные предметы, и превратить этот процесс в пользу украинских защитников, пояснил Умеров.