Украина воюет с тремя странами - Зеленский

Украина воюет уже с тремя странами – Россией, Северной Кореей и Ираном. Об этом 16 октября в Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский.

В то же время о Беларуси, которая стала плацдармом для наступления войск РФ на Украину, он не упомянул.

"В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на данный момент уже есть Северная Корея – семья Ким, которая держит в рабстве более 20-миллионную часть корейского народа", – заявил Зеленский.

По его словам, украинская военная разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Это рабочие для российских заводов – вместо убитых на войне россиян и личный состав для российской армии.

Кроме того, напомнил Зеленский, Иран, передающий России дроны-камикадзе, также является участником войны.

"Каждый видит помощь иранского режима для Путина так же, как и сотрудничество Китая с Россией. Несмотря на заявления, Пекин воздерживается от действительно серьезных, действенных шагов для того, чтобы остановить Путина, остановить агрессию и нарушение Россией устава ООН", – заявил президент Украины.