РФ ночью атаковала Украину более 100 дронами, ракетами и баллистикой

Россия в ночь на понедельник атаковала Украину 116 ударными беспилотниками и дронами неустановленного типа, а также двумя управляемыми авиационными ракетами и одной баллистической. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, сбить удалось 59 дронов в 12 областях, в том числе в Киевской.

Воздушная тревога в столице Украины этой ночью продолжалась около пяти часов, власти сообщали об отражении атаки и падении обломков дронов в трех районах Киева.

Рано утром в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин.

Еще 45 российских беспилотников «локационно потеряно», а БПЛА по-прежнему находятся в воздушном пространстве Украины.

«Есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины», - сообщили Воздушные силы Украины.