В Беларуси выявлен вариант коронавируса XEC

В Беларуси у одного из пациентов выявлен вариант коронавируса XEC. Об этом заявила заместитель министра здравоохрнанения — главный государственный санитарный врач Светлана Нечай.

Она сослалась на данные лаборатории НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, специалисты НИИ "ведут постоянный мониторинг появления новых вариантов коронавируса".

“В стране есть все необходимое лабораторное оборудование для проведения диагностических исследований коронавирусов. Учитывая высокое генетическое разнообразие вируса, классификация вариантов вируса с течением времени может меняться”, - цитирует пресс-служба слова Нечай.

XEC — это штамм из семейства Omicron, представляющий собой комбинацию вариантов KS.1.1 и KP.3.3, вызывает симптомы, схожие с другими вариантами COVID. Среди них - усталость, головная боль, боль в горле и высокая температура. Исследователи продолжают изучать этот штамм.