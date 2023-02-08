В Беларуси более 6,5 млн человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19

В Беларуси по состоянию на 8 февраля 2023 года более 6 572 000 человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, сообщил Минздрав.

Согласно информации, свыше 6 674 000 граждан получили одну дозу вакцины.

Около 117 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств также завершили курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 256.1 тыс. детей 5 - 17 лет, из них более 242.4 тыс. прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, утверждает Минздрав, охват одной дозой вакцины составил 72,1% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 71,0% населения. Также проводится бустерная вакцинация населения, охват составляет 87,4%.