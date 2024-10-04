Последнее обновление: 04.10.2024 18:00

В Германии устанавливают все больше солнечных панелей на балконах

В Германии устанавливают все больше солнечных панелей на балконах.

как сообщают немецкие СМИ, с начала года число таких устройств в стране удвоилось - всего их уже более 706 тысяч. Положительная тенденция, скорее всего, сохранится, считают в Немецкой ассоциации солнечной энергетики.

Цены на солнечные панели продолжают снижаться, а законодатели устранили бюрократические препятствия. В частности, допустимое количество подаваемой энергии увеличили с 600 до 800 ватт.

Изменились и правила в отношении домовладельцев - они больше не смогут без уважительной причины отказывать арендаторам в установке солнечных панелей, хотя по-прежнему имеют право участвовать в решении о том, как именно устанавливаются системы.

Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование