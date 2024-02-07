Германия будет строить газовые электростанции без газа из России

Правительство Германии представило стратегию энергоснабжения: ставка сделана на возобновляемые источники энергии и природный газ, а в будущем - на зеленый или хотя бы голубой водород.

Зеленый переход - это возобновляемые источники энергии (ВИЭ) плюс дополняющие и подстраховывающие ветер и солнце газовые электростанции, которые со временем перейдут на водород. К такой формуле можно свести представленную в Берлине 5 февраля в общих чертах стратегию правительства ФРГ в сфере электроэнергетики.

Как сообщают немецкие медиа, ее полная версия должна быть окончательно принята самое позднее летом этого года. Цель стратегии - в ближайшие 20 лет обеспечить достижение при производстве электричества климатической нейтральности, то есть свести к нулю выбросы парниковых газов.

Ключевая цифра стратегии: 10 гигаватт. Такова суммарная мощность новых газовых электростанций, на строительство которых правительство Германия скоро объявит тендеры. Это сопоставимо с 8-10 энергоблоками АЭС. Только сооружаются газовые электростанции намного быстрее и стоят несравнимо дешевле.

Главное, что все сооружаемые тепловые электростанции изначально конструктивно должны быть готовы перейти с газа на водородное топливо. В 2032 году будет решено, когда именно в период с 2035-го года по 2040-й это случится.

Германия добивается, чтобы уже в 2030 году 80% электроэнергии вырабатывалось благодаря возобновляемым источникам. По итогам 2023 года этот показатель составил 56%.