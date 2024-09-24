Ночью РФ вновь атаковала Украину дронами и ракетами

В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Украину 85 средствами воздушного нападения: ракетами разного типа и ударными беспилотниками. Об этом сообщают Воздушные силы Украины (ВСУ).

Согласно информации, силам противовоздушной обороны удалось сбить 66 "шахедов".

По данным военных, была запущена одна баллистическая ракета "Искандер-М" из Ростовской области, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из Брянской области, одна ракета неизвестного типа из Курской области и 81 ударный беспилотник типа Shahed.

Основными направлениями ударов были север и центр Украины.

Украинские военные сбили 66 российских дронов в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 беспилотников "потерялись" в нескольких областях Украины.