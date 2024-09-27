Из-за аварии качество воды в Минске может ухудшиться. Об этом сообщил Минскводоканал.

По информации предприятия, после восстановления водоснабжения аварийными бригадами Минскводоканала "незамедлительно организована промывка отдельных участков сетей".

"Ведется постоянный мониторинг качества с проведением регламентых работ. Проблема будет решена", - заверили на предприятии.

Вечером 26 сентября в Октябрьском, Заводском и Ленинском районах Минска в системе водоснабжения наблюдалось снижение давления, отсутствие и ухудшение качества воды. Причиной неполадок стало повреждение магистрального водовода диаметром 1000 мм.