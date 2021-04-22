Очередной коммунальный коллапс произошел в Минске

В некоторых районах столицы вечером 21 апреля пропала водопроводная вода.

В частности, об этом сообщили жители Чижовки, Лошицы, Серебрянки, Курасовщины, района улиц Асаналиева, Жуковского, Маяковского, Казинца, Аэродромной, Ландера, Брилевской, а также поселка Гатово.

По информации «Минскводоканала», водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах из-за повреждения крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе одной из стройплощадок на ул. Уборевича. На место выехали аварийные бригады, чтобы локализовать повреждение. Ожидалось, что это произойдет до 22:40, после чего водоснабжение начнут восстанавливать, но на это потребуется какое-то время.

Позднее появилось сообщение, что на месте повреждения трубопровода в столице были замечены сотрудники МЧС и УП «Мингаз», так как якобы прошла информация о повреждении подземного газопровода среднего давления D-63 мм.

Повреждение водопровода удалось полностью локализовать в 0.15, водоснабжение в пострадавших районах обещали восстановить ориентировочно в 01.30.

И как всегда, из-за последствий аварии – временное ухудшение качества воды в трех районах столицы. О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую УП «Минскводоканал». Специалисты отреагируют на эти сигналы и выполнят промывку сетей водопровода.

Санэпидемслужба Минска также призывает жителей трех районов пока не пить водопроводную воду.

Как сообщил Telegram-канал Мингорисполкома, специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляют лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.

«До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду», - сказала главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак.