В Беларуси во втором чтении принят законопроект о пенсиях военнослужащих и силовиков

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли во втором чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей Нацсобрания, законопроектом вносятся изменения в закон № 2050-XII от 17 декабря 1992 г.

В проекте закона предлагается установить единообразный и однозначный терминологический аппарат, определить категории военных пенсионеров, условия и порядок их пенсионного обеспечения в Беларуси после выхода Республики Беларусь из международных договоров о социальном обеспечении, регулирующих данную сферу общественных отношений в настоящее время.