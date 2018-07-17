Последнее обновление: 17.07.2018 18:35

В Беларуси с 1 августа трудовые пенсии увеличатся в среднем на 10% - указ

В Беларуси с 1 августа в результате перерасчета трудовые пенсии увеличатся в среднем на 10%. Соответствующий указ №278 "О повышении пенсий" 17 июля подписал Лукашенко.

"Документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий с 1 августа 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий", - говорится в комментарии к документу.

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