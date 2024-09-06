Банки РФ так и не смогли полностью заменить ушедшие из страны Apple и Google Pay

Бесконтактные платежные сервисы, разработанные в РФ после того, как ушли Apple Pay и Google Pay, не пользуются такой же популярностью у россиян. Об этом пишут российские медиа.

Согласно исследованию "Т-Касса", граждане России предпочитают использовать банковские карты вместо новых бесконтактных платежных сервисов, разработанных в РФ.

Так, по состоянию на июнь 2024 года 78% покупок в офлайн и онлайн-магазинах оплачивались картами. Для сравнения: в апреле 2022 года после выхода иностранных сервисов этот показатель составлял 94%.

До войны на Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay приходилось почти половина оплат (49%), тогда как банковскими картами пользовались 51% раз. Новые сервисы, такие как QR-коды и Mir Pay, сначала не были популярны (менее 1%).

К июню 2024 года доля платежей с помощью QR-кодов и SberPay выросла до 9%, а Mir Pay - до 5%. Клиенты Т-банка (бывший "Тинькофф") чаще используют новые сервисы для быстрой оплаты на Android, такие как кнопка T-Pay и специальные стикеры, что суммарно составляет 8% транзакций.

Эксперты отмечают, что ключевой проблемой российских платежных сервисов является отсутствие возможности бесшовной оплаты в различных сценариях - как в офлайн, так и в онлайн среде.