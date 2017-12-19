ФСБ и МВД получат биометрические данные россиян от банков

МВД и ФСБ получат доступ к биометрическим данным россиян из системы удаленной идентификации клиентов кредитных организаций, пишет газета "Ведомости".

Оператор биометрической системы будет предоставлять ведомствам информацию без согласия граждан. Порядок взаимодействия будет определять правительство, говорится в законопроекте о биометрической системе и удаленной идентификации граждан, который Госдума 15 декабря приняла во втором чтении.

Российский закон о персональных данных разрешает МВД собирать и обрабатывать биометрические данные граждан без их согласия. Однако он запрещает использовать биометрическую информацию в целях, не указанных при ее сборе, то есть в данном случае в целях, не связанных с получением банковских услуг, сказал газете управляющий партнер консалтингового агентства "Емельянников, Попова и партнеры" Михаил Емельянников.

Предполагается, что банковская система удаленной идентификации граждан будет работать следующим образом: клиент регистрируется в банке с помощью паспорта. Банк снимет на видео его лицо и запишет голос, отправит все эти данные в Единую систему на портале госуслуг. Для получения банковских услуг онлайн клиенту нужно ввести логин и пароль учетной записи на портале госуслуг, после чего с помощью видеокамеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с системой.