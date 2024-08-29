Последнее обновление: 29.08.2024 14:06

Украина ударила по двум нефтебазам и складу группировки войск РФ

Силы обороны 28 августа ударили по российским нефтебазам "Атлас" в Ростовской и "Зенит" в Кировской, а также по складу группировки войск "Запад" в Воронежской области. Эту информарцию подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, нанесен удар в ночь на среду по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области: в результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта, оккупанты привлекли пожарные поезда к ликвидации пламени.

Это поражение произвели подразделения Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, отмечает Генштаб.

Также был нанесен удар по нефтебазе "Зенит" в Кировском и полевом складе группировки войск РФ "Запад" в Воронежской области – военные еще уточняют подробную информацию о последствиях этих поражений.

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