Годовая инфляция в еврозоне в июле составила 2,6%

В июле потребительские цены в еврозоне увеличились на 2,6% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете статуправления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 2,5%.

Темпы роста стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в июле сократились до 2,3% с 2,4% в предыдущем месяце, инфляция в сфере услуг замедлилась до 4% с 4,1%. Тем временем энергоносители подорожали на 1,2% после роста на 0,2% месяцем ранее.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) выросли на 2,9% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

В помесячном выражении потребительские цены в еврозоне в июле не изменились, в июне показатель вырос на 0,2%.

В Евросоюзе годовая инфляция в июле составила 2,8% (в июне - 2,6%), помесячная - 0,1%.

Предварительные данные о динамике потребительских цен в еврозоне за август будут опубликованы 30 августа.