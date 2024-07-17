Инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 2,5%, в ЕС - до 2,6%

Потребительские цены в еврозоне в июне 2024 года увеличились на 2,5% в годовом выражении. Об этом говорится в окончательном отчете Eurostat.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с маем, когда она составила 2,6%. Динамика инфляции совпала с предварительной оценкой и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Относительно предыдущего месяца цены в еврозоне выросли на 0,2%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 2,9% в годовом выражении после такого же роста месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 2,4% после роста на 2,6% в мае. Цены на энергоносители увеличились на 0,2% после повышения на 0,3% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 4,1%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в июне составил 2,6% после повышения на 2,7% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС увеличились на 0,2%.

Самая низкая инфляция была отмечена в Финляндии (0,5%), Италии (0,9%) и Литве (1,0%) Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Бельгии (5,4%), Румынии (5,3%), Испании и Венгрии (3,6%).

В Германии годовая инфляция замедлилась до 2,5% с 2,8% в мае, во Франции - до 2,5% с 2,6% месяцем ранее.

Годовая инфляция замедлилась в семнадцати странах ЕС, не изменилась на Кипре, ускорилась в 9 странах.