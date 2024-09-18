Инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 2,2%, в ЕС - до 2,4%

Потребительские цены в еврозоне в августе 2024 года увеличились на 2,2% в годовом выражении. Об этом говорится в окончательном отчете Eurostat.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с июлем, когда она составила 2,6%. Относительно предыдущего месяца цены в еврозоне выросли на 0,1%

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 2,8% в годовом выражении после повышения на 2,9% месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 2,3% после такого же роста в июле. Цены на энергоносители снизились на 3% после повышения на 1,2% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 4,1%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в августе составил 2,4% после повышения на 2,8% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС увеличились на 0,1%.

Самая низкая инфляция была отмечена в Литве (0,8%), Латвии (0,9%), Ирландии, Словении и Финляндии (1,1%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Румынии (5,3%), Бельгии (4,3%) и Польше (4,0%).

В Германии годовая инфляция замедлилась до 2,0% с 2,6% в июле, во Франции - до 2,2% с 2,7% месяцем ранее, в Италии - до 1,2% с 1,6% в июле, в Испании = до 2,4% после 2,9% месяцем ранее.