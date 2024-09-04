Цены производителей в еврозоне и ЕС выросли в июле на 0,8%

В июле 2024 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

По сравнению с июлем прошлого года цены упали на 2,1%.

В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце выросли также на 0,8% после повышения на 0,6% в июне. В годовом выражении цены понизились на 1,9%.

Наибольший рост цен производителей промышленной продукции за месяц был зафиксирован в Болгарии (3,6%), Греции (2,9%) и Румынии (2,7%). Самое заметное снижение наблюдалось в Швеции (-0,9%), Финляндии (-0,7%) и Австрии (-0,2%).

В годовом выражении наибольшее падение было в Словакии (-18,9%), Люксембурге (-6,7%) и Латвии (-6,0%). Наибольший рост зафиксирован в Ирландии (6,1%), Румынии (2,7%) и Португалии (2,0%).