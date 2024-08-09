Силы обороны Украины поразили военный аэродром в Липецке

Сегодня ночью украинские военные нанесли удар по аэродрому «Липецк»: были поражены «склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта». Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

По утверждению Генштаба, зафиксировано несколько источников возгорания, сильный пожар и многократная детонация. При этом подчеркивается, что «результаты поражения уточняются».

Между тем прошла информация, что во время удара по аэродрому там находились «несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб».

После удара украинских дронов произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома.

Российские власти подтверждали атаку на аэродром и детонацию взрывоопасных объектов. Власти Липецкой области объявили эвакуацию из близлежащих населенных пунктов.