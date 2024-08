Госдеп США назвал «ироничным» заявление Путина о «провокации» ВСУ в Курской области

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер указал на ироничность заявления Путина о том, что нынешние события в Курской области является "провокацией" Украины.

Миллер подтвердил, что США "находятся на связи с украинцами" относительно событий в Курской области, но комментировать вместо украинской стороны их не будут.

"Я видел сообщение российских властей. С их стороны иронично (It's a bit rich coming from them) называть это провокацией, если учесть, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, начиная с 2014 года", – добавил он.

Представитель Госдепа добавил, что решение о том, как Украина осуществляет свои военные операции, "принимает Украина", в то же время политика США относительно нанесения ударов по российской территории западным оружием не претерпела изменений.