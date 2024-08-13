Последнее обновление: 13.08.2024 16:26

Гомельские власти сообщили о полном восстановлении энергоснабжения в регионе

В Гомельской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное прошедшим в июле ураганом. Это следует из сообщения в официальном Telegram-канале облисполкома.

«Вечером 12 августа, в 19.00 к сети был подключен последний поврежденный стихией участок. Система электроснабжения восстановлена полностью. Энергетики справились с опережением графика (доводилась задача восстановить до 15 августа)», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что поручено ускорить темпы восстановительных работ в АПК.

«Нужно увеличить количество рабочих рук. Остается отремонтировать 309 объектов. Работает более 200 бригад», - информирует канал.

Непогода 13 и 14 июля в Беларуси привела к масштабным повреждениям в системе электропередачи, нарушениям водоснабжения, разрушениям. Больше всего от ураганного ветра пострадала Гомельская область, где вводили режим чрезвычайной ситуации.

В те дни из-за непогоды погибло семь человек.

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