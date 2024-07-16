В Беларуси после урагана остаются без электроснабжения 700 населенных пунктов

Белорусские энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение 700 населенных пунктов после прошедшего в республике урагана. Об этом сообщает Минэнерго.

"За прошедшие сутки электроснабжение восстановлено в 783 населенных пунктах страны. По данным на 8.00, восстановительные работы продолжаются в 700 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в устранении последствий непогоды было задействовано более 200 аварийных бригад и свыше 200 единиц техники.

В Гомельской области, где была объявлена чрезвычайная ситуация, за прошедшую ночь электроснабжение восстановлено в 51 населенном пункте.

"Напряжение подано в райцентры Калинковичи, Наровля, Ельск. Электроэнергия начала поступать на Мозырскую ТЭЦ. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения Мозыря. На данный момент работы по устранению технологических нарушений проводятся в 604 населенных пунктах региона", - сообщает Минэнерго.

В Могилевской области восстановили электроснабжение в 368 населенных пунктах. По данным на 8.00, аварийные бригады продолжают работать в 96.

Напомним, грозовой фронт с ливнями и шквалистым ветром привел к нарушению электроснабжения в 1960 населенных пунктах республики. Отключения зафиксированы преимущественно в Гомельской и Могилевской областях. МЧС сообщало, что шесть человек, в том числе двое детей, погибли за два дня непогоды 13-14 июля.